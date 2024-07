Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmitteilungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall mit Motorrad

Großenlüder. Am Dienstag (09.07.) befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer mit seinem Krad der Marke Suzuki gegen 20:45 Uhr die Stockhäuser Straße in Großenlüder-Müs. Etwa in Höhe der Hausnummer 7 verlor er aus noch unklaren Gründen die Kontrolle über seine Maschine, kam zu Sturz und rutschte samt Motorrad gegen eine Mauer und einen dort befindlichen Laternenmast, bevor er im Bereich der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Motorrad und dem Laternenmast beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Verkehrsunfall

Eichenzell. Am Dienstag (09.07.) befuhr eine 82-jährige Toyota-Fahrerin aus Eichenzell, gegen 18:45 Uhr, die K 57 von der Fasaneriestraße kommend in Richtung Sportplatz Engelhelms. Eine 54-jährige Eichenzellerin befuhr zeitgleich mit ihrem VW die Kreisstraße in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve, unmittelbar vor dem Parkplatz des Schloss Fasanerie, kam die 82-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Gesamtschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall im Kreuzungsbereich

Bad Hersfeld. Am Dienstag (09.07.), gegen 11:10 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Wildeck die B27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Unterhaun. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhr zur dieser Zeit die B62 aus Sorga kommend in Richtung Eichhof. Hinter ihr befuhr ein 81-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck ebenfalls in Richtung Eichhof. Als die Ampel nach derzeitigen Erkenntnissen grün zeigte, fuhren beide Pkw-Fahrer in die Kreuzung ein. Dabei kam es zur Kollision des Fahrzeugs der 18-Jährigen mit dem von rechts in die Kreuzung einfahrenden 57-jährigen Fahrer. Durch den Aufprall geriet der Pkw der Bad Hersfelderin ins Schleudern. Der 81-jährige Pkw-Fahrer versuchte zwar noch auszuweichen, wurde aber von dem Pkw der 18-Jährigen touchiert. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der 57-Jährige und sein Beifahrer sowie die Pkw-Fahrerin wurden leicht verletzt und in ein Klinikum verbracht. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (09.07.), gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem E-Scooter die Hünfelder Straße aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Hauneck. Im Bereich der Unfallstelle kam ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer aus einer Stichstraße eines Parkplatzes und fuhr nach momentan vorliegenden Informationen nach rechts auf die Hauptfahrbahn der Hünfelder Straße. Hierbei stieß er mit dem von links kommenden und vorfahrtsberechtigten E-Scooter-Fahrer zusammen. Dieser fiel dadurch seitlich nach links auf die Fahrbahn. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro am E-Scooter. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich um eine silberne Limousine, eventuell der Marke Mercedes-Benz, gehandelt haben. Der Pkw-Fahrer soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Frontalzusammenstoß

Neuenstein. Am Dienstag (09.07.), gegen 12:25 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Hünfeld die L3155 aus Grebenhagen kommend in Fahrtrichtung Salzberg. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenstein befuhr zeitgleich die L3155 in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich einer Kurve kam der 56-Jährige aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und kamen in Kliniken. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

