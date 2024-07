Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallzeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht, B 27, zwischen den Abfahrten Hünfeld-Süd und Hünfeld-Nord

Hünfeld (ots)

Am Mittwoch (10.07.), um 12:27 Uhr, befuhr eine 40-jährige Frau aus Fulda mit ihrem Peugeot Traveller die B 27 aus Fulda kommend in Richtung Bad Hersfeld. Auf dem Teilstück zwischen den Abfahrten Hünfeld-Süd und Hünfeld-Nord überholte sie im zweispurigen Bereich einen Sattelzug mit Auflieger. Während des Überholvorgangs kam ihr ein weißer Fiat Punto entgegen, da dieser, trotz des für ihn geltenden Überholverbots, auf der Gegenfahrbahn ebenfalls einen LKW überholte. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden, wich die Frau nach rechts aus und kollidierte dort mit dem Auflieger des Sattelzugs. Der unbekannte Fahrzeugführer des Fiat Punto fuhr in Richtung Fulda weiter.

An dem Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro. Ob an dem Sattelzug Sachschaden entstanden ist, ist bis dato nicht bekannt.

Sollten Zeugen, hier insbesondere die Fahrzeugführer der beiden LKW, im Tatzeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden sie gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld (06652/96580), bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Gefertigt: PP Osthessen, Polizeistation Hünfeld, PHK Lenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell