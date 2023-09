POL-BOR: Gronau - Einbruch in Reisebüro

Bahnhof Reken (ots) - Tatort: Bahnhof Reken, Bahnhofstraße/Wilhelmstraße; Tatzeit: 05.09.2023, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr; Bedroht gesehen haben sich am Dienstag in Bahnhof Reken mehrere Passanten durch einen Unbekannten. Zu dem ersten Vorfall kam es gegen 14.00 Uhr am Busbahnhof an der Bahnhofstraße. Dort sprach der Mann zwei Jugendliche in aggressiver Weise an und unterstrich sein Auftreten durch Bewegungen mit ...

mehr