POL-NI: Unter erheblichem Alkoholeinfluss mit Mofa unterwegs

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Hoya sucht Zeugen zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Kirchstraße in Eystrup. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Montag den 29.04.2024 zwischen 9 und 12:30 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus und entwendete Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Eine weibliche Zeugin soll zuvor eine ...

