POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 13-jähriger Chaimaa B. aus Bad Hersfeld

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Geparkter Pkw beschädigt Bad Hersfeld. Am Donnerstag (11.07.), in der Zeit von 12 Uhr bis 18 Uhr, parkte eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld einen grauen VW Passat in der Dudenstraße auf dem Parkplatz einer dortigen Rechtsanwaltskanzlei. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte nach derzeitigen Erkenntnissen das Fahrzeug im genannten Zeitraum an der Beifahrertür und ...

mehr