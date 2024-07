POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.07.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Verkehrsunfall + versuchter Diebstahl von Kraftstoff + Trunkenheitsfahrt + Widerstand gegen Polizeibeamte ++

Leer - Verkehrsunfall mit Fahrerwechsel

Gestern, den 10.07.20204, kam es in Leer auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 20-jähriger Moormerländer beabsichtigte mit seinem Pkw, einem VW Up, aus einer Parkbucht in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Unfallbeteiligten, einen 26-jährigen Leeraner in seinem weißen Mercedes, welcher die Bremer Straße in Richtung Hauptstraße befuhr. Hierdurch wurde der Mercedes gegen den dritten beteiligten Pkw, einen grauen Ford Focus, welcher auf der Gegenfahrbahn in Richtung Mühlenstraße/Bahnübergang unterwegs war, geschleudert. Der Fahrer des Ford Focus, ein 75-jähriger aus Oeversee, blieb dabei unverletzt. Seine 69-jährige Beifahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde sie durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde den eingesetzten Beamten durch unabhängige Zeugen mitgeteilt, dass die Insassen des VW Up nach dem Zusammenstoß den Fahrer gewechselt hätten. Durch die Beamten konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab ein freiwillig durchgeführter Urintest eine Beeinträchtigung durch THC, weswegen der 20-jährige einer Blutentnahme unterzogen wurde. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Bremer Straße komplett gesperrt. Die drei beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Nun werden Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise auf das Unfallgeschehen geben können, gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Weener - versuchter Diebstahl von Kraftstoff

Bereits am 07.07.24 konnte durch vier junge Rheiderländer ein Kraftstoffdiebstahl verhindert werden. Die vier waren am Sonntagabend gegen 21:45 Uhr auf der Floorenstraße in Weener unterwegs, als sie feststellten, dass an einem Pkw ein transparenter Schlauch in den Tank eingeführt war. Und in einen daneben befindlichen Kanister führte. Sie sahen einen Mann auf den Pkw zugehen. Als dieser die vier bemerkte stieg er in seinen Pkw, einem dunkelgrünen Mercedes Sprinter älteren Modells, und floh zunächst in Richtung "Altpeldemühle" und dann in unbekannte Richtung. Sein Tatwerkzeug, Schlauch und Kanister, lies der Täter am Tatort zurück. Von den Zeugen konnte der unbekannte Beschuldigte wie folgt beschrieben werden: - Männliche Person, mittleren Alters - Graue Haare - Normal, schlanke Statur - Dunkle Kleidung Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Geschehen, den Täter oder den Pkw geben können, werden nun gebeten sich mit der zuständigen Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Emden - Trunkenheitsfahrt mit Widerstand gegen Polizeibeamte

Gestern Nacht, gegen 01:15 Uhr, wurden die Emder Kollegen von dem später Beschuldigten in die Bollwerkstraße gerufen. Dort sei er Opfer einer Körperverletzung geworden. Er sei von einem Mann, den er nicht näher beschreiben könne, mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Während der gesamten Sachverhaltsaufnahme verhält sich der 23-jährige Emder den Beamten gegenüber verbal aggressiv. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,18 Promille. Beim Verlassen der Einsatzörtlichkeit beleidigte er die eingesetzten Beamten. Entgegen mehrfacher Aufforderung der Beamten, aufgrund seiner Alkoholisierung zu Fuß nach Hause zu gehen, stieg er vor den Augen dieser auf das Fahrrad und fuhr in starken Schlangenlinien davon. Einen Sturz konnte er nur durch das Festhalten an einer Hauswand verhindern. Der Aufforderung vom Fahrrad zu steigen, da er zwecks einer Blutentnahme der Dienststelle zugeführt werden musste, kam er nicht nach. Vielmehr beleidigte er die Beamten und spuckte und trat in deren Richtung. Durch weitere hinzugezogene Kräfte konnte der Beschuldigte der Dienststelle des PK Emden zugeführt werden, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Er leistete dabei weiterhin erheblichen Widerstand, sodass er anschließend dem Gewahrsam zugeführt wurde. Keiner der Polizeibeamten wurde bei den Widerstandhandlungen verletzt. Der Beschuldigte muss sich nun wegen mehreren Strafverfahren verantworten.

Leer - Trunkenheit im Verkehr

Durch die Kollegen der Autobahnpolizei wurde in der vergangenen Nacht, gegen 01:00 Uhr, auf der Oldenburger Straße in Holtland ein Rollerfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Rahmen dieser nahmen die Beamten einen starken Alkoholgeruch war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Der 29-jährige Fahrer wurde nun als Beschuldigter in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr belehrt. Zwecks einer Blutentnahme wurde er der Dienststelle zugeführt. Anschließend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

