Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.07.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Kind im Badesee Großsander reanimiert und gerettet ++

Am 09.07.2024 gegen 17:00 Uhr ging bei der Leitstelle der Polizei die Mitteilung ein, dass im Badesee Großsander ein Kind aus dem Wasser gezogen wurde und reanimiert wird. Bei Eintreffen der Polizeibeamten bestätigte sich vor Ort, dass ein 7-jähriges Mädchen aus Hesel von einer Frau hilflos unter der Wasseroberfläche erkannt und sofort gerettet wurde. Diese Frau, eine Mitarbeiterin der Polizeidirektion Oldenburg, die sich privat am See aufhielt, und zwei weitere Frauen, die berufliche Kompetenz in Erster Hilfe besitzen, führten sofort die Reanimation durch. Dank ihres schnellen und beherzten Eingreifens war das Mädchen bald wieder ansprechbar und wurde anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Angehörigen des Mädchens waren vor Ort und gaben an, dass sie unmittelbar zuvor angekommen waren. Das Mädchen dürfte sich alleine und von den Angehörigen unbemerkt ins Wasser bzw. auf die Wasserrutsche begeben haben. Glücklicherweise ist das Mädchen nun stabil und außer Lebensgefahr. Ein großes Dankeschön an die Retterinnen für ihr schnelles Handeln!

