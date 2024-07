Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.07.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Taschendiebstahl (2) + Einbruchdiebstahl aus einem Bürogebäude + Zeigen verfassungswidriger Kennzeichen + Verkehrsunfallflucht++

Westoverledingen - Taschendiebstahl

Am vergangenen Samstag, 06.07.2024, kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Taschendiebstahl in Ihrhove. Eine 70-jährige Westoverledingerin war in der Aldi Filiale in Ihrhove von einer fremden Frau in ein Gespräch verwickelt worden. In diesem Zeitraum entwendete ein weiterer, ebenfalls unbekannter Täter, die Geldbörse aus der im Einkaufswagen befindlichen Tasche der Dame. Der Dame entstand durch direkte Abbuchungen ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Westoverledingen in Verbindung zu setzen.

Leer - Taschendiebstahl

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich gestern, den 08.07.2024, gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrum Multi Süd im Osseweg in Leer. Dort wurde einer 85-jährigen Leeranerin aus dem Kofferraum ihres Pkw eine Tragetasche entwendet. In dieser Tragetasche befand sich die Geldbörse der Dame. Der Täter erlangte eine Summe in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können werden nun gebeten sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Emden - Schwerer Diebstahl aus einem Bürogebäude

In der Zeit vom 05.07.2024, 16:15 Uhr, bis zum 08.07.2024, 08:00 Uhr, kam es im Kaiseweg in Emden zu einem Einbruch in ein Bürogebäude. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufbrechen oder Aufhebeln der Eingangstür Zugang zum Innenraum. Im Gebäude entwendeten sie aus einem Tresor Bargeld in der Höhe eines viertstelligen Betrages. Der Tresor wurde hierbei aus der der Verankerung an der Wand gerissen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Emden - Zeigen verfassungswidriger Kennzeichen

In Emden waren am vergangenen Tag zwei Männer durch die Innenstadt gelaufen und zeigten dabei den sogenannten "Hitlergruß". Sie wurden von mehreren Passanten aufgefordert dies zu unterlassen. Diesen Aufforderungen kamen die beiden Männer nicht nach. Ganz im Gegenteil. Sie bepöbelten die Passanten und bedrohten einige sogar mit einer Bierflasche. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die beiden Männer von der Einsatzstelle. Sie konnten jedoch im Nahbereich angetroffen werden. Einer der beiden, ein 34-jähriger Emder, wurde fahrend auf einem E-Scooter angetroffen. Weil die eingesetzten Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,77 %o, sodass eine Blutentnahme folgte. Die beiden Männer müssen sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Heute Vormittag, den 09.07.2024, kam es zwischen 09:30 Uhr und 11:10 Uhr auf dem Parkplatz der OLB in der Johann-Wessels-Straße in Emden zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte beim Ein- bzw. Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen VW Golf Plus. Dabei entstand Sachschaden an diesem. Der Unfallbeteiligte entfernte sich vom Unfallort ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell