POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.07.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallfluchten ++ Sachbeschädigung an PKW ++ Flucht in Braumkrone ++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 05.07.2024 um 08:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz in der Straße Große Bleiche 2. Die Geschädigte parkte ihren weißen Hyundai i20 mit Emsländer Kennzeichen und kehrte um 16:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück, als sie einen Unfallschaden entdeckte. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Hyundai und verursachte Kratzspuren sowie eine Beule in der Fahrertür. Anschließend entfernte sich der Täter vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am vergangenen Donnerstag, den 04.07.2024 um 08:10 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Höhe der Parkplatzeinfahrt eines Verbrauchermarktes zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein 24-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn, der mit seinem Pedelec den Radweg in Richtung Rhauderfehn befuhr, wurde von einem roten Kleinwagen mit schwarzem Zackenmuster auf der Motorhaube angefahren. Der Autofahrer kam aus der Parkplatzzufahrt des Verbrauchermarktes, überquerte den Radweg und fuhr auf die Hauptstraße. Dabei übersah er den bevorrechtigten Radfahrer. Der Radfahrer konnte den Zusammenstoß nicht verhindern, stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher hielt kurz an einer Haltestelle, stieg jedoch nicht aus und fuhr anschließend weiter in Richtung Idafehn. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rhauderfehn zu melden.

Emden - Sachbeschädigung an PKW

Am vergangenen Wochenende kam es in der Ulmenstraße in Emden gleich zu zwei Fällen von Sachbeschädigung an einem geparkten grauen VW Tiguan. Am 06.07.2024 gegen 07:30 Uhr bemerkte der Geschädigte einen 8 cm langen Kratzer auf der Motorhaube seines Fahrzeugs. Der PKW wurde am 05.07.2024 um 22:30 Uhr unbeschädigt vor seiner Wohnanschrift auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Am 07.07.2024 gegen 09:30 Uhr entdeckte der Geschädigte einen weiteren Kratzer von 11,5 cm Länge auf der Motorhaube, der nicht von der ersten Tat herrührt. Der PKW wurde am 06.07.2024 erneut um 22:30 Uhr an derselben Stelle abgestellt. Die Gesamtschäden beider Fälle werden im mittleren dreistelligen Bereich beziffert. Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten und eine identische Täterschaft können nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet um Hinweise zur Ermittlung des Täters. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emden zu melden.

Borkum - Flucht in Baumkrone

Am Sonntag, den 07.07.2024 gegen 11:50 Uhr, kam es zu einem Vorfall auf einer Weide in der Straße Ostland auf Borkum. Eine 65-jährige Spaziergängerin aus Witten betrat während ihres Spaziergangs die Weide und sah sich plötzlich von schnaubenden Galloway-Rindern umringt. Aus Angst kletterte die Frau auf einen Baum. Die Polizei kam hinzu und half der verängstigten Frau, sicher vom Baum herunterzuklettern. Gemeinsam verließen sie die Weide. Die Spaziergängerin wurde eindringlich ermahnt, die ausgeschilderten Wanderwege nicht zu verlassen, um ähnliche Situationen in Zukunft zu vermeiden. Hinweis der Polizei: Bitte bleiben Sie bei Spaziergängen stets auf den ausgewiesenen Wegen, um Ihre Sicherheit und die der Tiere nicht zu gefährden.

