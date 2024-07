Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 07.07.2024

Leer (ots)

++Körperverletzung++Einbruch in Fahrradgeschäft++Pkw entwendet++Sachbeschädigung an Pkw++Ingewahrsamnahme mit Widerstand++Mehrere Trunkenheitsfahrten und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln++Schwerer Verkehrsunfall++

Körperverletzung

Emden - Gegen 02:35 Uhr des Sonntages kam es auf dem Alten Markt zu einer Körperverletzung. Nach dem jetzigen Kenntnisstand haben zwei bisher unbekannte männliche Personen auf einen 37-jährigen Mann aus Emden eingeschlagen. Als die Polizei vor Ort war, waren die Täter geflüchtet. Das Opfer erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde ins Krankenhaus verbracht. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Einbruch in Fahrradgeschäft

Emden - Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Twixlumer Straße zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft. Der oder die Täter entwendeten aus dem Innenraum Bargeld in einer hier noch nicht bekannten Höhe.

Pkw entwendet

Rhauderfehn - Am Samstag wurde in den frühen Stunden gegen 03:50 Uhr ein Pkw VW Passat von der Auffahrt eines Wohnhauses in der 3. Südwieke entwendet. Die Art und Weise des Vorgehens der Täter muss noch ermittelt werden. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Leer. VN 202400843877

Sachbeschädigung an Pkw

Emden - Am Freitagabend randalierte gegen 21:30 Uhr in der Bollwerkstraße eine bisher unbekannte männliche Person. Hierbei wurde an zwei dort abgestellten Pkw die Außenspiegel beschädigt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Ingewahrsamnahme mit Widerstand

Emden - Am Samstagabend musste die Polizei gegen 17:20 Uhr einen 41-jährigen Mann aus Emden auf dem Bahnhofsplatz in Gewahrsam nehmen. Dieser hatte fortlaufend ihm fremde Personen angepöbelt und gegen die Verglasung einer dortigen Apotheke geschlagen. Bei der Aufnahme des Falles gab der Beschuldigte gegenüber der Polizei mehrfach falsche Personalien an. Bei der Verbringung zur Dienststelle leistete der Mann erhebliche Gegenwehr. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt. Da der Beschuldigte alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Beschuldigte wird sich nunmehr wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Mehrere Trunkenheitsfahrten und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Westoverledingen - Unter dem Einfluss berauschender Mittel (hier Kokain) und Alkohol hat ein 26-jähriger Pkw-Führer aus Papenburg sein Fahrzeug geführt. Aufgefallen ist dieses einer Polizeistreife am Sonntag kurz nach Mitternacht auf der Bundesstraße 70 nahe der Mülldeponie Breinermoor. Ein Vortest ergab ein Ergebnis von 1,32 Promille.

Borkum - Mit 2,01 Promille war ein 18-jähriger Fahrradfahrer aus Borkum auf Borkum unterwegs. Festgestellt wurde dieses durch die Polizei am Samstagabend gegen 23 Uhr auf der Deichstraße.

Leer - Am Sonntag gegen 01:50 Uhr führte ein 45-jähriger Mann aus Leer seinen E-Scooter mit 1,35 Promille. Aufgefallen war dieser der Polizeistreife in der Großstraße. Dieser versuchte noch, zu Fuß zu flüchten, wurde von der Streife jedoch eingeholt.

Leer - Ein weiterer E-Scooter-Fahrer (31 Jahre; aus Leer) war gegen 03:15 Uhr des Sonntages unter dem Einfluss von Cannabis in der Bremer Straße unterwegs.

In allen Fällen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Wo erforderlich und möglich, wurde der Führerschein einbehalten.

Schwerer Verkehrsunfall

Moormerland - Am Samstagnachmittag gab es gegen 14:40 Uhr auf der Alten Landstraße einen schweren Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Pkw-Führer aus Westoverledingen befuhr die genannte Straße in Richtung Timmel und kam aus bisher ungeklärter Ursache kurz vor einmündenden Pappelstraße auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte dieser mit dem entgegenkommenden Pkw eines 55-jährigen Pkw-Führers aus Aurich. Dieser wurde durch die Kollision schwer verletzt. Seine 30-jährige Mitfahrerin und der Verursacher selbst wurden leicht verletzt. Alle drei mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn musste für die Aufnahme und Reinigung gesperrt werden.

