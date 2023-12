POL-IZ: 231208.1 Heide: Erfolgreich mit dem WhatsApp-Trick

Dammfleth (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Mittwoch in Dammfleth hat ein Unbekannter unter anderem Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Im Zeitraum von 06.10 Uhr bis 18.50 Uhr hat ein Einbrecher mit einem Fahrzeug ein Haus in der Straße Hochfeld aufgesucht. Er drang über die Haustür in das Gebäude ein und stahl einen Geldkoffer mit einem ...

