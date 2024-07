Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Korrektur der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 06.07.2024

Leer (ots)

--Korrektur--

Bei der Erstellung der Meldung des "Taxipreller" in Moormerland sind dem Unterzeichner Fehler unterlaufen, die hiermit richtig gestellt werden müssen: Der Beschuldigte wohnt in der Samtgemeinde Hesel, er wurde folglich nicht an seiner Wohnanschrift angetroffen. An der Einsatzadresse war dieser lediglich zu Besuch.

