POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.07.2024

Emden - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind

Am 03.07.2024 kam es gegen 12:45 Uhr in Emden auf dem Geh- und Radweg der Auricher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 71-jährige Emderin war mit ihrem Fahrrad stadteinwärts unterwegs, als sie ein 8-jähriges Kind, welches zu Fuß unterwegs war, auf eben diesem übersah. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich das Kind leicht an den Beinen verletzte. Eine ambulante medizinische Versorgung konnte vor Ort durch die eingesetzten Rettungskräfte erfolgen.

Moormerland - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

In der vergangenen Nacht kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Leer gegen 00:10 Uhr einen Citroen Jumper auf der Dr.-Warsing-Straße in Moormerland. Das Fahrzeug war mit zwei männlichen Personen besetzt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrer, ein türkischer Staatsbürger, seit mehr als sechs Monaten seinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Da seine türkische Fahrerlaubnis somit in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr gültig ist, hätte der Fahrer seinen Führerschein innerhalb dieser Zeit umschreiben lassen müssen. Da er dies nicht getan hat, gilt seine Fahrerlaubnis als ungültig und der 27-Jährige machte sich des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis schuldig.

Weener - Ladendiebstahl

Am 01.07.2024 gegen 12:35 Uhr wurde der Polizei Weener ein Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Neuen Feldstraße gemeldet. Ein Zeuge beobachtete einen jungen Mann dabei, wie er mehrere kosmetische Artikel im Warenwert von etwa 53 Euro in seiner Hosentasche und seinen Ärmeln verschwinden ließ. Anschließend bezahlte er seinen Einkauf nicht vollständig und verließ den Laden. Der junge Mann wurde daraufhin angesprochen und gestand den Diebstahl im weiteren Verlauf. Der 20-jährige aus Dörpen muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Rhauderfehn - Diebstahl aus Garage

Im Zeitraum vom 02.07.2024, 22:30 Uhr, bis zum 03.07.2024, 10:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf unbekannte Weise in eine Garage in der 2. Südwieke in Rhauderfehn. Aus dem Vorraum der Garage wurden ein Ziehgerät für Rollstühle, ein Fahrrad, ein Kompressor und ein Fernseher entwendet. Die Schadenshöhe liegt im oberen vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rhauderfehn zu melden.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am 02.07.2024 zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Im Gewerbegebiet eine Verkehrsunfallflucht. Eine 81-jährige Frau aus Ostrhauderfehn parkte ihren grauen/schwarzen Audi A1 Sportback. Ein unbekannter Fahrer stieß vermutlich beim Ausparken gegen das Fahrzeug der Geschädigten und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

