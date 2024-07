Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++Diebstahl von einer Baustelle + Sachbeschädigung an einem Pkw + Diebstahl eines Dienststellenschildes + Verkehrsunfallfluchten + Seenotrettung vor Borkum ++

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Leer - Diebstahl von einer Baustelle

Am vergangenen Wochenende wurde in der Zeit von Freitag, den 28.06.24, bis Montag, den 01.07.2024, auf einer Baustelle an der Papenburger Straße durch einen bislang unbekannten Täter mehrere Baustellenfahrzeuge beschädigt. Die unbekannte Täterschaft schlug mehrere Glasscheiben eines Baggers und Radladers ein. Des Weiteren wurde von dem beschädigten Radlader eine gelbe Rundumleuchte abmontiert und entwendet. Ein Bauwagen und ein Wassertank wurden mit schwarzen Schriftzügen beschmiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben in dieser Sache machen können und bittet diese, Kontakt mit der zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

Weener - Sachbeschädigung an einem Pkw

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am 29.06.2024, zwischen 07:00 - 09:30 Uhr in der Maelanne in Weener, mittels Stechen mit einem unbekannten Gegenstand zwei Autoreifen eines Citroen e-C4. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienstelle in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Diebstahl eines Dienststellenschildes

In der Zeit von Samstag den 29.06.2024, 15:00 Uhr, und Montag den 01.07.2024, 07:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter das Dienststellenschild "Polizei" samt der vier Schrauben aus der Gebäudewand gerissen und entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Kind

Am Freitag, den 28.06.2024, kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Unterführung zwischen der Sägemühlenstraße und der Reimersstraße. Ein 13-jähriger Junge war zu Fuß in Richtung Reimersstraße unterwegs, als ihm ein Mann auf einem schwarzen E-Bike mit zwei schwarzen Satteltaschen entgegenkam. Durch einen Zusammenstoß kam der Junge zu Fall und brach sich das linke Knie. Der Fahrradfahrer habe zunächst gefragt wie es dem Jungen gehe, seine Fahrt dann jedoch in unbekannte Richtung fortgesetzt. Nun werden Zeugen, die Hinweise auf den Fahrradfahrer geben können, oder dieser selbst, gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 19.06.2024 kam es zwischen 08:00 Uhr und 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ulrichstraße. Hierbei beschädigte der bislang unbekannte Fahrzeugführer durch Rangieren das Eingangstor der Pestalozzischule. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 28.06.2024, 18:00 Uhr, und dem 29.06.2024, 18:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Schwabenstraße in Emden. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem blauen Pkw einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf das Geschehen geben können werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Borkum - Seenotrettung vor Borkum

Am gestrigen Abend mussten ein 53-jähriger Vater und sein 25-jähriger Sohn von ihrer Yacht gerettet werden. Sie waren mit ihrer Yacht vor Borkum auf einer Seehundbank aufgelaufen. Da der Seenotkreuzer die Sandbank nicht erreichen konnte erfolgte eine Rettung durch die Feuerwehr Borkum, teils mit kleineren Booten, teils zu Fuß. Vater und Sohn sind wohlauf und wurden nach Borkum gebracht.

