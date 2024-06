Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.06.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Am 24.06.2024 kam es zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Straße Untenende in Rhauderfehn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine 28-Jährige aus Papenburg hatte ihren Pkw, Marke Toyota, auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug unbeschädigt. Als sie eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Unfallverursacher ihren Pkw linksseitig am Fahrzeugheck beschädigt hatte. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne eine Schadensregulierung zu initiieren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben in dieser Sache machen können und bittet diese, die zuständige Dienststelle zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

