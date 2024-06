Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.06.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle mit verletzten Personen ++ Verkehrsunfallflucht ++

Emden - Verkehrsunfall mit verletzer Person

Am 25.06.2024 kam es gegen 20:20 Uhr in der Straße Am Jarßumer Hafen in Emden zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die Führerin eines Kraftrades verletzt wurde. Die 24-jährige Fahrzeugführerin aus Emden, befuhr die Straße in Richtung des Stadtteiles Borssum, als sie auf Höhe der Straße Zum Nordkai nach rechts von der Fahrbahn abkam und verunfallte. Die Frau wurde mit einem zunächst als lebensgefährlich eingestuften Verletzungsbild durch einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Die Lebensgefahr wird inzwischen gänzlich ausgeschlossen. Der genaue Hergang des Verkehrsunfalles ist nun Bestandteil des polizeilichen Unfallermittlungsverfahrens.

Uplengen - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 25.06.2024 kam es gegen 13:15 Uhr in der Straße Zur Gaste in Uplengen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Zuvor befuhr eine 61-Jährige aus Uplengen mit ihrem Fahrzeug vom Düsterweg kommend, in Richtung der Straße An der Kämpe. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw einer 63-Jährigen aus Uplengen, welche vorfahrtsberechtigt die Straße Zur Gaste befuhr. Die 63-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 25.06.2024 erschien ein 55-jähriger Emder in der Polizeidienststelle in Emden, um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Zwischen den 23.06.2024, gegen 12:00 Uhr und dem 25.06.2024, gegen 10:00 Uhr, hatte der Mann seinen Pkw, einen Volkswagen, in der Max-von-Laue-Straße in Emden abgestellt. Zum Zeitpunkt des Abstellens war das Fahrzeug unbeschädigt. Als der Mann den Pkw schließlich wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er eine Beschädigung linksseitig am hinteren Stoßfänger fest. Zeugen, die Angaben in dieser Sache machen können, werden gebeten, die Dienststelle in Emden zu kontaktieren.

