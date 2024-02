Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsstreit eskaliert

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag bog ein 74-Jähriger mit seinem Auto um kurz nach 10:30 Uhr von der Pestalozzistraße auf die Berliner Straße ab. Dort blockierte ein Lkw, der mitten auf der Fahrbahn stand, den Weg. Als der 74-Jährige eine Zeit lang gewartet hatte und der Lkw keine Anstalten machte, weiterzufahren, hupte der Autofahrer. Dies war nach derzeitigen Erkenntnissen Anlass für einen Streit mit einem Passanten. Als die verbale Auseinandersetzung zu eskalieren drohte, begab sich der zwischenzeitlich aus seinem Auto ausgestiegene 74-Jährige wieder zurück in sein Fahrzeug. Doch der Fußgänger gab sich damit nicht zufrieden und rammte sein Knie in die Fahrertüre, wodurch ein Schaden von knapp 800 Euro entstand. Eine Streife des Polizeireviers Eberbach verhinderte eine weitere Eskalation. Im Rahmen dessen machte der Beifahrer des Lkw auf sich aufmerksam. Er informierte die Streife, dass es dem Fahrer nicht gut gehe und möglicherweise ein medizinischer Notfall vorlag. Die Streife verständigte sofort einen Krankenwagen und der 55-jährige Mann kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell