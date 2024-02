Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der 45-jährige Fahrzeugführer eines VW Crafter staunte nicht schlecht, als er am Donnerstag gegen 6 Uhr an sein in der Eberhard-Layher-Straße geparktes Fahrzeug kam und feststellen musste, dass dieses über die gesamte Beifahrerseite schwere Beschädigungen in Form von multiplen Kratzern und Lackbeschädigungen aufwies. Ein Verursacher konnte vor Ort jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Sein Fahrzeug hatte er am Vortag gegen 10 Uhr an der Unfallörtlichkeit abgestellt. An dem VW Crafter entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim zu melden, unter: 07261 6900.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell