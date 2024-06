Polizei Düren

POL-DN: Rollstuhlfahrerin bei Unfall auf Supermarktparkplatz verletzt

Düren (ots)

Am Dienstagvormittag (11.06.2024) kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf der Straße "An Gut Nazareth" in Mariaweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Seniorin verletzt wurde.

Gegen 10:55 Uhr verließ eine 79-jährige Dürenerin den Supermarkt und wartete mit ihrem Rollstuhl, als ein grauer Pkw rückwärts ausparkte. Der Fahrer der Limousine fuhr dabei gegen den Rollstuhl der Dame, wodurch diese zu Fall kam.

Mehrere Passanten liefen dem Fahrzeug hinterher und machten den Fahrer lautstark auf den Unfall aufmerksam. Der Fahrer kehrte daraufhin zur Unfallstelle zurück und schob die leicht verletzte Frau mit ihrem Rollstuhl zu ihrer nahegelegenen Wohnanschrift.

Der Mann entfernte sich im Anschluss, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall, insbesondere zum unbekannten Fahrzeugführer, machen können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell