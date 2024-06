Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum/Tschechien. Gestohlene Sattelzugmaschine in Tschechien sichergestellt - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 29.05.2024, 08:52 Uhr

Warendorf (ots)

Die zwischen Samstag, 26.5.2024, 16.00 Uhr und Montag, 27.5.2024, 15.00 Uhr in Neubeckum gestohlene Sattelzugmaschine wurde in Tschechien sichergestellt. An dem Fahrzeug hing noch ein Anhänger, der aus einem weiteren Diebstahl im Kreis Paderborn stammt.

