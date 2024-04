Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Leichlingen (ots)

Am Mittwoch (10.04.) wurde während der Abwesenheit der Bewohnerin in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Büscherhof eingebrochen.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit von circa 14:00 Uhr bis circa 16:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung, indem sie die Wohnungstür aufhebelten. Im Inneren wurden schließlich mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht und nach ersten Erkenntnissen Schmuck gestohlen, dessen Wert bei Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden konnte.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchdiebstahls auf. Der Erkennungsdienst führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise werden vom zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell