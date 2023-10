Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 31.10.2023 , gegen 16:15 Uhr, kam es in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Kind. Nach derzeitigem Kenntnisstand lief das Kind zunächst auf einem Gehweg an der Kopernikusstraße entlang und wollte auf Höhe der Kepplerstraße zwischen parkenden Autos auf die gegenüberliegende Straßenseite wechseln. Als das Kind die Straße überqueren wollte, näherte sich ein E-Scooter-Fahrer, welcher in Fahrtrichtung Einsteinstraße fuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen dem E-Scooter und dem Kind. Das Kind, ein 7-jähriges Mädchen, wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem RTW in das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der E-Scooter Fahrer flüchtete jedoch vor dem Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle. Zeugen vor Ort konnten den Unfallverursacher zwar beschreiben, allerdings konnte dieser von den eingesetzten Polizeibeamten nicht mehr festgestellt werden. Bei diesem soll es sich um einen ca. 30 Jahre alten Mann handeln, welche etwa 1,75m groß und schlank ist. Er hat eine Glatze und trug zum Zeitpunkt des Unfalls eine graue Jogginghose und einen grauen Kapuzenpullover. Er führte einen dunkelgrauen E-Scooter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die den Unfallfahrer kennen, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/55825224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

