POL-WAF: Ahlen. Blutprobe nach Drogenfahrt

Warendorf (ots) - Am Samstag, 1.6.2024 verschaffte sich ein 26-Jähriger gewaltsam Zugang zur Wohnung seiner ehemaligen Partnerin an der Warendorfer Straße in Ahlen. Dort schlug er die 21-Jährige und stritt mit ihr. Ein aufmerksamer Nachbar informierte die Polizei und trat in den Hausflur. Dort sprach der 23-Jährige den Tatverdächtigen an. Daraufhin schlug der 26-Jährige den jüngeren Mann, der stürzte und kurz das ...

