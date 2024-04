Ulm (ots) - Zwischen 16.30 Uhr und 6.45 Uhr waren die Einbrecher gleich in zwei Gebäude in der Rudolf-Diesel-Straße eingedrungen. In einem Gebäude hebelten die Unbekannten die Schiebetüren zu einem Verkaufsraum auf. So gelangten sie in das Innere. In den Büroräumen brachen sie zum Teil Schränke auf und ...

mehr