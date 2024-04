Ulm (ots) - Beim Brand eines Wohnhauses in der Pfarrer-Brunner-Straße ist am Donnerstagvormittag eine Person ums Leben gekommen. Kurz vor 6.30 Uhr rückten die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zum Brand des Mehrfamilienhauses aus. Bereits nach kurzer Zeit stand das Gebäude in Vollbrand. Drei der vier ...

mehr