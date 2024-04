Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Bei Rot gefahren

Auf einer Heidenheimer Kreuzung sind am Mittwoch zwei Autos zusammengeprallt.

Der Unfall ereignete sich um 12 Uhr an der Kreuzung Brenzstraße und Ploucquetstraße. Ein 63-Jähriger war in der Ploucquetstraße unterwegs und wollte geradeaus weiter in Richtung Friedrichstraße fahren. Und das, obwohl die Ampel Rot zeigte, berichteten Zeugen der Polizei. Deshalb stieß sein Renault mit einem Skoda zusammen. Der wurde von einer 28-Jährigen gelenkt. Die Skodafahrerin kam aus der Brenzstraße und wollte die Kreuzung geradeaus weiter überqueren. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Auf den Senior kommt nun eine Anzeige zu.

Hinweis der Polizei: "Gelb ordnet an: Vor der Kreuzung auf das nächste Zeichen warten. Rot ordnet an: Halt vor der Kreuzung", sagt die Straßenverkehrsordnung. Wer also bei Gelb auf eine Kreuzung zufährt, darf schon nicht mehr hineinfahren. Und bei Rot erst recht nicht.

