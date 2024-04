Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B30 - Auto landet in den Leitplanken

Kurz abgelenkt war ein Autofahrer am Mittwoch auf der B30.

Ulm (ots)

Gegen 11.40 Uhr fuhr der 26-Jährige auf der B30 in Richtung Ulm. Auf Höhe des Rastplatzes Mettenberg war der Fahrer des VW wohl unaufmerksam und geriet zu weit nach links. Der VW schrammte an den Leitplanken entlang, ehe der Fahrer sein Auto wieder abfangen und zum Stillstand bringen konnte. Der Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden an dem fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Wie hoch der Schaden an den Leitplanken ist, muss noch ermittelt werden.

