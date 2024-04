Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen

Unfall ohne Führerschein - Am Dienstag flüchtete ein 27-Jähriger von der Unfallstelle in Göppingen.

Ulm (ots)

Um 17.40 Uhr war der 27-Jährige mit seinem Mercedes in der Schlater Straße in Richtung Holzheim unterwegs. An einer Ampel fuhr er einem haltenden VW hinten auf. Anschließend stiegen beide Beteiligten aus, um ihre Autos nach Schäden zu begutachten. Als die 48-jährige VW-Fahrerin gegenüber dem 27-Jährigen erwähnte, sie habe eine tote Katze im Kofferraum, stieg dieser in seinen Mercedes und flüchtete. Etwa 15 Minuten später, als die Polizei bereits vor Ort war, kehrte der Mercedes-Fahrer zur Unfallstelle zurück. Als Grund für seine kurzzeitige Flucht von der Unfallstelle gab er an, er sei durch die tote Katze im Kofferraum überfordert gewesen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins war. Den Mann erwartet nun eine Anzeige und er musste sein Auto stehen lassen.

