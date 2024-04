Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Arbeiter von Hubwagen angefahren

Bei einem Arbeitsunfall am Mittwoch in Heidenheim a.d. Brenz erlitt ein 54-Jähriger schwere Verletzungen.

In einem mehrstöckigen Gebäude in der Straße Schmelzofenvorstadt war der Arbeiter gegen 11 Uhr mit einem Hubwagen unterwegs. Der Mann transportierte in einem oberen Stockwerk der Baustelle eine rund eine Tonne schwere Palette mit Gipskartonplatten. Der Arbeiter verlor die Kontrolle über den Hubwagen. Dabei wurde das Bein zwischen einem Türrahmen und dem schwer beladenen Transportwagen eingeklemmt. Weitere Arbeiter eilten zu Hilfe. Die konnten den Mann befreien und einen Notruf absetzen. Der Rettungsdienst versorgte den Schwerverletzten. Der Mann kam in eine Klinik. Gewerbe- und Umweltermittler der Polizei prüfen jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

