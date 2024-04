Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim/Regglisweiler - Frau stirbt bei Wohnhausbrand

Am Donnerstag kam es bei Dietenheim zum Brand eines Mehrfamilienhauses.

Ulm (ots)

Beim Brand eines Wohnhauses in der Pfarrer-Brunner-Straße ist am Donnerstagvormittag eine Person ums Leben gekommen. Kurz vor 6.30 Uhr rückten die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zum Brand des Mehrfamilienhauses aus. Bereits nach kurzer Zeit stand das Gebäude in Vollbrand. Drei der vier Bewohner brachten sich vor den Flammen in Sicherheit. Nachdem das Feuer gelöscht war konnte das Gebäude gegen 10 Uhr betreten werden. In einem der Räume fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Außerdem muss die Verstorbene, bei der er sich mutmaßlich um die 89-jährige Bewohnerin handeln soll, noch identifiziert werden. Der Schaden an dem nicht mehr bewohnbaren Gebäude wird auf 500.000 Euro geschätzt.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

