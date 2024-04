Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Einbrecher im Industriegebiet

Am Dienstag oder Mittwoch brachen Unbekannter in zwei Firmen in Laichingen ein.

Ulm (ots)

Zwischen 16.30 Uhr und 6.45 Uhr waren die Einbrecher gleich in zwei Gebäude in der Rudolf-Diesel-Straße eingedrungen. In einem Gebäude hebelten die Unbekannten die Schiebetüren zu einem Verkaufsraum auf. So gelangten sie in das Innere. In den Büroräumen brachen sie zum Teil Schränke auf und suchten nach Wertgegenständen. Eine Geldkassette machten sie zu ihrer Beute und flüchteten damit unerkannt.

Der weitere Einbruch fand in einem Nachbargebäude statt. Im gleichen Zeitraum hebelten die Einbrecher eine Tür auf. Dazu verwendeten sie Werkzeuge. In einem Büroraum brachen die Diebe einen Rollcontainer auf. Darin fanden sie Bargeld und nahmen es mit.

Die Polizei Laichingen hat in beiden Fällen Spuren gesichert. Dabei wurden die Beamten von Spezialisten der Spurensicherung unterstützt. Die Polizei prüft mögliche Tatzusammenhänge und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Tel. 07333/950960 entgegen.

Firmen, Geschäfte und Vereinsheime sind immer wieder das Ziel von Einbrechern. Deshalb empfiehlt die Polizei dort kein Geld aufzubewahren. Weitere Tipps zum Einbruchschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort. Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden.

