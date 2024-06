Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.06.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Gefährdung des Straßenverkehrs ++ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ++ Trunkenheitsfahrt mit Pedelec ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von THC ++ Auffinden der Vermissten 85-Jährigen aus Ostrhauderfehn ++

Ostrhauderfehn - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Sonntag, den 23.06.2024, kam es um 00:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Schifferstraße. Ein Renault Kangoo kollidierte mit einem geparkten Mercedes-Benz Transporter. Der 56-jährige Fahrer des Kangoos verließ daraufhin den Unfallort zu Fuß und wurde später stark alkoholisiert im Vorgarten eines nahegelegenen Hauses gefunden. Der Unfall verursachte erhebliche Sachschäden: der Renault Kangoo wurde vorne komplett zerstört, der geschätzte Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Das andere Fahrzeug erlitt Schäden am Heck, deren Höhe im unteren vierstelligen Bereich geschätzt wird. Der 56-Jährige aus Rhauderfehn wurde bei dem Vorfall leicht an den Händen verletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille bei dem Fahrer. Auf der Dienststelle erfolgten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am 23.06.2024 um 16:45 wurde der Polizei Leer ein Unfallgeschehen auf der Emsstraße in Leer gemeldet. Eine 17-Jährige Rollerfahrerin aus Weener befuhr mit ihrer männlichen Begleitung, ebenfalls mit einem Motorroller, hintereinander die Emsstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Kurz nach der Einmündung "An der Seeschleuse", wurden sie von einem blauen PKW überholt, aus welchem vermutlich Müll hinausgeworfen wurde. Die Rollerfahrerin wurde am Kopf getroffen und stürzte daraufhin zu Boden. Dabei erlitt sie Schürfwunden sowie Schmerzen im Arm und wurde in einem örtlichen Krankenhaus behandelt. Ein blauer PKW, vermutlich ein VW Golf 5 mit Leeraner Kennzeichen, wurde von Zeugen gesehen, wie er in Richtung Stadtinneres fuhr. Der Wagen war mit fünf jungen Männern besetzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum blauen PKW geben können, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Westoverledingen - Trunkenheitsfahrt mit Pedelec

Am 23.06.2024, gegen 20:50 Uhr, ereignete sich auf der Papenburger Straße in Westoverledingen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer aus Papenburg befuhr die Papenburger Straße in Fahrtrichtung Papenburg, während eine 16-jährige Radfahrerin aus Leer die Straße in entgegengesetzter Richtung in Fahrtrichtung Flachsmeer befuhr. Aufgrund von ungenügendem Seitenabstand kam es dann zum Zusammenstoß beider Beteiligten. Die Radfahrerin erlitt Abschürfungen an den Knien und das genutzte Fahrrad war durch die Kollision nicht mehr fahrbereit. Sie wurde durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Der Pedelec-Fahrer erlitt eine Verletzung am rechten kleinen Finger und wurde ebenfalls vor Ort medizinisch versorgt. Bei dem Pedelec-Fahrer wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,74 Promille ergab. Der 61-Jährige muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von THC

Am Montag, den 24.06.2024, gegen 00:40 Uhr, kontrollieren Beamte der Polizei Emden auf der Auricher Straße einen VW Crafter mit Auricher Städtekennung, welcher mit drei männlichen Personen besetzt war. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise bei dem 34-jährigen Fahrzeugführer aus Rumänien darauf, dass der ausgehändigte Führerschein sowie das Ausweisdokument eine Fälschung waren. Zum Zwecke der Identitätsfeststellung wurde der Fahrzeugführer mit zur Dienststelle verbracht. Hier erhärteten sich weitere Verdachtsmomente für eine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers. Ein durchgeführter Drogentest auf Urinbasis fiel positiv auf die Substanz THC aus. Bei dem 34-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die gefälschten Dokumente sichergestellt und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Ostrhauderfehn/Strücklingen - Auffinden der Vermissten 85-Jährigen

Nach intensiver Suche wurde am Abend des 23.06.2024 eine vermisste 85-jährige Frau aus Ostrhauderfehn in einem Waldstück bei Strücklingen-Bockelsch gefunden. Eine aufmerksame Passantin entdeckte die Dame und alarmierte die Rettungskräfte. Die ältere Frau befand sich in einem stabilen Zustand, wurde von den Rettungskräften versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus Leer gebracht.

