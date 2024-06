Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 22.06.2024

PI Leer/Emden (ots)

+++ Taschendiebstähle in der Innenstadt ++ Opferkasten aufgebrochen ++ Sachbeschädigung an PKW +++

Leer - Taschendiebstähle in der Innenstadt

Am 21.06.2024 sind bei der Polizei zwei Taschendiebstähle im Innenstadtbereich (Mühlenstraße und Bahnhofsgelände) angezeigt worden. Im Zeitraum von 14:50 Uhr bis 16:00 Uhr wurden zwei männlichen Geschädigten unabhängig voneinander jeweils die Geldbörse aus der Gesäßtasche entwendet. Bisher gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Ditzum - Opferkasten aufgebrochen

Im Zeitraum vom 19.06.2024, 20:00 Uhr bis 20.06.2024, 10:00 Uhr wurde in der offenen Kirche in Ditzum ein Opferkasten am Eingang gewaltsam aufgebrochen und mutmaßlich ein geringer Geldbetrag entwendet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Jemgum.

Leer - Sachbeschädigung an PKW

Ein bisher unbekannter Täter wirft am Freitag gegen 14:00 Uhr einen leeren Glasflachmann auf die Scheibe eines in der Bremer Straße abgestellten PKW VW Golf. Hierdurch wird die Scheibe beschädigt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

