Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.06.2024

PI Leer/Emden (ots)

Bordcomputer von E-Bike entwendet++Nicht fahrbereiten Pkw entwendet

Leer - Bordcomputer von E-Bike entwendet

Sie sind klein, leicht und passen meistens auf die gängigsten Fahrräder und sind daher leicht wiederverkäuflich - Bordcomputer für Elektrofahrräder. Jedes elektrische Fahrrad benötigt den kleinen Computer, der vorne am Lenker befestigt und zum Betrieb des Pedelec oder E-Bike benötigt wird. Wird das Fahrrad abgestellt, sollte auch der kleine Computer von Rad abgenommen werden. Oftmals sind die Geräte mit einer kleinen Schraube befestigt, was den Inhaber dazu verleiten kann, den Computer an Ort und Stelle zu lassen, aber das ist riskant. So wurden am 20.06.2024 zwei solcher Geräte entwendet. Einmal in der Norderstraße zwischen 11Uhr und 12:45 Uhr und zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr am Bahnhofsring. Zeugen, die Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, die Polizei zu verständigen.

Holtland - Nicht fahrbereiten Pkw entwendet

In der Zeit vom 19.06.2024, 02:00 Uhr bis zum 20.06.2024, 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen nicht fahrbereiten Pkw Audi A 6 in grün, Baujahr 1997 aus einer Scheune an der Süderstraße. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, die Polizei in Hesel oder Leer zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell