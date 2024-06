POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.06.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++E-Scooter entwendet++Kennzeichen von E-Scooter entwendet++Einmal Diesel entwendet und ein weiterer Versuch++Taschendiebstahl nach Ablenkung++Betrug unter dem Vorwand angeblicher Freundschaft++Schwerer Verkehrsunfall zwischen Kleinkraftrad und Pkw++Unfall und Gefährdung des Straßenverkehrs++

Leer - E-Scooter entwendet

In der Zeit vom 14.06.2024, 19:00 Uhr bis zum 15.06.2024, 01:00 Uhr kam es am Bahnhofsring zu dem Diebstahl eines E-Scooters, welcher dort verschlossen in Höhe eines Modehauses abgestellt worden war. Es handelt sich um das Model Ninebot G 30 max vom Hersteller Segway. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten, die Polizei Leer zu kontaktieren.

Leer - Kennzeichen von E-Scooter entwendet

Wie jetzt bekannt wurde, kam es bereits am 13.06.2024 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr zu dem Diebstahl eines Kennzeichens, welches an einem E-Scooter angebracht war, der zur Tatzeit in einem Fahrradstand an einem Verbrauchermarkt im Osseweg abgestellt war. Zeugen werden gebeten, die Polizei Leer zu kontaktieren.

Westoverledingen - Einmal Diesel entwendet und ein weiterer Versuch

In der Zeit vom 14.06.2024, 13:00 Uhr bis zum 17.06.2024, 17:00 Uhr kam es auf einem Baustellengelände am Uhlenweg zu dem Diebstahl von ca. 100 Litern Diesel aus einem Radlader. Zudem versuchten die unbekannten Täter den Tankzugang eines weiteren Fahrzeuges aufzubrechen, was jedoch misslang. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei Leer oder Westoverledingen zu kontaktieren.

Leer - Taschendiebstahl nach Ablenkung

Am 19.06.2024 kam es gegen 17:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ringstraße zu einem Diebstahl einer Handtasche. Eine 67-jährige Rheiderländerin befand sich an ihrem Fahrzeug bei geöffnetem Kofferraum und wurde von einer männlichen Person darauf angesprochen, dass vor ihr auf dem Fußboden Kleingeld liegen würde. Die Frau legte daraufhin ihre Handtasche in den Kofferraum ihres Fahrzeuges und beugte sich hinunter zu dem dort tatsächlich befindlichen Kleingeld, bei welchen sie sich der Herkunft allerdings nicht sicher war. Sie hob die Münzen auf und bemerkte, dass der Mann sich mittlerweile mit seinem Fahrrad entfernt hatte. Auch die Rheiderländerin begab sich auf den Heimweg und stellte zu Hause fest, dass ihre Handtasche nicht mehr im Kofferraum lag und wohl bei dem Vorfall entwendet worden war. Zu dem tatverdächtigen Mann ist bekannt, dass er auf ca. 20-30 Jahre alt geschätzt wird und kurze dunkle Haare hat. Er sprach Deutsch mit Akzent und führte ein Fahrrad unbekannter Marke mit sich. Der Geschädigten sind diverse persönliche Unterlagen und die EC-Karte abhandengekommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Personen, die sich in gleichgelagerten Sachverhalten wiederfinden, auf alle Fälle gut auf ihre Wertsachen achten und Handtaschen in Gegenwart von fremden Personen niemals aus der Hand legen sollten.

Landkreis Leer - Betrug unter dem Vorwand angeblicher Freundschaft

War es vor wenigen Jahrzehnten noch kaum vorstellbar, ist es heute an der Tagesordnung und völlig normal: Bekanntschaften rund um den Globus. Social Media macht es möglich. Über die sozialen Netzwerke können wir in die Häuser von Menschen auf der anderen Globusseite schauen, ihre Hobbys verfolgen und Kontakt per Kommentar mit ihnen aufnehmen. Alltag heute. Aber wie überall bergen diese erweiterten Möglichkeiten natürlich auch Gefahren. Es kommt eigentlich täglich vor, dass Menschen auf ihren Social Media-Accounts Freundschaftsanfragen von anderen Personen bekommen, vor allem, wenn die Privatsphäre-Einstellungen nicht klar eingegrenzt sind. Nimmt man diese Anfragen an, entwickelt sich oft ein reger Austausch. Aber Achtung: Nicht selten kommt es alsbald zu Versprechungen oder Bitten, die bei Annahme für den Betreffenden teuer werden können. Einer 71-jährige Dame aus dem Landkreis Leer ist es so ergangen und die angebliche Freundschaft und ein versprochenes Geschenk kosteten sie einen vierstelligen Betrag. Was war passiert? Die Dame hatte eine Freundschaftsanfrage auf einem sozialen Netzwerk angenommen und hatte über Wochen Kontakt zu einem Mann, der angeblich aus Deutschland stammen und als Flugkapitän derzeit in Südamerika leben würde. Jedoch wolle er sich in naher Zukunft wieder eine Existenz in Deutschland aufbauen. Da der Kontakt gut lief, gab der Mann vor, der Frau ein Geschenk mittels eines Koffers zuzuschicken. Kurz darauf bekam die Frau eine Mitteilung von einer Firma, die vorgab im Auftrag des Zoll zu agieren und verlangte Zollgebühren für die Weiterleitung des Koffers. So sollte die 71-jährige 2700 Euro in Apple Geschenkkarten erwerben und die Codes übermitteln. Dem kam die Frau in Erwartung des Geschenkes nach. Als der Koffer nicht kam und die angebliche Firma noch weitere Zahlungen forderte, erkannte die Ostfriesin die Masche und zahlte nicht. Daraufhin drohten ihr die Betrüger mit einer Verhaftung durch den Zoll. Obwohl der Frau ein Schaden in vierstelliger Höhe entstand, hat sie doch anschließend richtig reagiert und die weiteren Forderungen abgelehnt. So hat sie sich vor weiterem Schaden bewahrt. Denn nicht selten treiben es die Betrüger weiter. Der angebliche Freund meldet sich wieder und will die Beziehung vertiefen und die Geschädigten geraten in große Probleme, indem sie die Versprechungen glauben und der Person weitere Geldzahlungen leisten. Die weiter ausgeprägte Form dieses Betruges, das sogenannte "Love-Scamming" hat schon Menschen an den finanziellen Abgrund gebracht. Weltweite Kontakte über social Media sind durchaus möglich, sollten aber bei Forderungen finanzieller Art sofort abgebrochen werden. Und wer wissen möchte, wie der Zoll tatsächlich arbeitet, informiert sich am besten direkt über dessen Arbeit auf der informativen Interseite des Zoll.

Leer - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Kleinkraftrad und Pkw

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 19.06.2024 gegen 11:50 Uhr, als ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades ein Schulgelände am Kolonistenweg verließ. Aus derzeit noch ungeklärten Gründen kam der junge Mann bei einem Abbiegemanöver nach rechts zu weit in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem dort in Richtung Parallelweg fahrenden Pkw, der von einem 58-jährigen Mann aus Leer geführt wurde. Bei dem Unfall wurde der 16-jährige sehr schwer verletzt und nach der rettungsmedizinischen Erstversorgung vor Ort durch einen Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat vor Ort eine spezialisierte Unfallaufnahme durchgeführt. Das Kleinkraftrad wurde von einem Abschlepper gesichert. Der beteiligte Pkw wurde ebenfalls im Frontbereich beschädigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Leer - Unfall und Gefährdung des Straßenverkehrs

Am späten Abend des 19.06.2024 kam es auf der Papenburger Straße an der dortigen Kreuzung "Spier" zu einem erheblichen Verkehrsvorfall, als ein 35-jähriger Fahrzeugführer gegen 22:30 Uhr vom Stadtring kommend in Fahrtrichtung Papenburg die Kreuzung trotz andauerndem Rotlicht überfuhr. Dabei kollidierte der Mann mit Wohnsitz in Leer mit einem E-Scooter, der kurz zuvor von einem 15-jährigen Jugendlichen aus Leer geführt wurde. Der Jugendliche, welcher die Kreuzung von der Bremer Straße kommend bei Grün auf dem vorgesehenen Weg überquerte, konnte noch reagieren und schnell von seinem Gefährt abspringen. So erlitt er keine Verletzungen. Der 35-jährige entfernte sich von der Unfallstelle, konnte aber durch konkrete Zeugenaussagen kurz darauf ausfindig gemacht werden. Dabei erhärtete sich der Verdacht einer alkoholischen Beeinflussung, welche nun mittels Blutprobe ermittelt wird. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

