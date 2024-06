POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.06.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Borkum - Scheibe an Pkw eingeschlagen

In der Zeit vom 17.06.2024, 18:00 Uhr bis zum 18.06.2024, 18:30 Uhr wurde an einem Pkw Opel, welcher auf dem Parkplatz "Am Langen Wasser" Geparkt war, die Scheibe der hinteren Tür auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Wertsachen waren im Pkw nicht enthalten, so dass es zu keinem Diebstahl kam. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei Borkum zu informieren.

Uplengen - Auf die Gegenfahrbahn geraten und geflüchtet

Am 18.06.2024 kam es um 09:00 Uhr morgens zu einem Unfall, als der noch zu ermittelnde Fahrer eines VW T 5 die Oltmannsfehner Straße in Fahrtrichtung Oltmannsfehn befuhr und aus derzeit noch unbekannten Gründen im Bereich kurz vor dem Barkenverbindungsweg auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Lkw eines 59-jährigen Wiesmoorers zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fahrer des VW T5 entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne Rückschlüsse auf seine Person zuzulassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, die Polizei in Uplengen zu kontaktieren.

Weener - Auffahrunfall mit Fahrrad

Ein Blick während der Fahrt auf die Fahrradkette führte am 18.06.2024 gegen 16:29 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Tichelwarfer Straße. Bei dem Kontrollblick übersah ein 27-jähriger Weeneraner das Abbiegemanöver eines vor ihm befindlichen Pkw, welcher von einer 25-jährigen Frau aus Weener geführt wurde. Der junge Mann fuhr mit seinem Pedelec auf das stehende Fahrzeug auf uns verletzte sich, so dass er rettungsmedizinisch versorgt werden musste. An dem Pkw und an dem Pedelec entstanden Sachschäden. Die Polizei Weener hat den Unfall aufgenommen.

Emden - Vermietungsbetrug

Vermietungsbetrügereien sind keine Seltenheit mehr. Unabhängig ob eine Ferienwohnung oder ein dauerhaftes Domizil gesucht wird, ist bei der Online Suche und dem Mietabschluss Vorsicht und Prüfung geboten. Das erfuhr auch ein 38-jähriger Mann aus Emden, der nach Soest umziehen wollte. Er fand bereits im April in dem gewünschten Bereich über ein Online-Portal die passende Wohnung und nahm mit dem Anbieter Kontakt auf. Dieser forderte dann die Vorab-Überweisung auf ein spanisches Konto und versprach, den Schlüssel über einen Agenten vor Ort zu übergeben. Die Kaution in vierstelliger Höhe hatte der Mann noch überwiesen. Als er dann aber noch aufgefordert wurde, für die Schlüsselübergabe nochmal einen hohen dreistelligen Betrag zu zahlen, merkte er, dass das Angebot nicht real war und erstattete Anzeige. Mietabschlüsse dieser Art weisen immer deutlich auf eine betrügerische Absicht hin. Daher sollten alle Mietangebote immer gut geprüft werden.

Emden - Acht Fahrzeuge beschädigt

In der Zeit vom 17.06.2024, 18:30 Uhr bis zum 18.06.2024, 10:30 Uhr kam es in der Dodo-Wildvang-Straße zu der Beschädigung von insgesamt acht Fahrzeugen, die dort vor den Wohnhäusern an der Straße geparkt waren. An allen Fahrzeugen wurden mit einem spitzen Gegenstand einzelne Buchstaben, das Herz als Symbol und das Wort Hallo etc. in den Lack eingeritzt. Dadurch entstand an jedem einzelnen Fahrzeug ein gut vierstelliger Schaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu informieren.

Emden - Nach Unfall geflüchtet

Ein 75-jähriger Emder befuhr am 18.06.2024 gegen 14:45 Uhr den Philosophenweg und hatte die Absicht an der Kreuzung nach rechts auf die Neutorstraße einzubiegen. Da zudem auch die für die Überquerung der Neutorstraße vorgesehene Fuß-und Radfahrerampel auf Grün geschaltet war, wartete der Mann ab. Nachdem diese Ampel auf Rot schaltete, leitete der Mann sein Abbiegemanöver ein. In diesem Moment kam eine Radfahrerin in Gegenrichtung bei Rotlicht über den Überweg gefahren und stieß mit dem Pkw zusammen. Der Mann sprach die junge Frau noch an und wollte den Vorfall klären. Daran zeigte sich die geschätzt 18-jährige aber nicht interessiert und fuhr davon, obwohl sie Sachschaden an dem Pkw verursacht hatte. Zeugen, die aufklärend zum Unfall beitragen können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

