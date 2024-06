Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.06.2024

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

PI Leer/Emden (ots)

++Carportbrand++E-Chopper nach Unfall zurückgelassen und geflüchtet (Foto)++

Rhauderfehn - Carportbrand

Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kam es am 17.06.2024 zu dem Brand eines Carports an einem Wohnhaus in der Forststraße. Der Brand wurde von einer Nachbarin und einem Passanten gegen 15:33 Uhr an die Leitstelle mitgeteilt. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der ersten Kräfte der Polizei Rhauderfehn stand das Carport bereits in Vollbrand. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr verhinderten ein komplettes Übergreifen des Feuers auf das anliegende Wohnhaus, bei welchem aufgrund der Hitzeentwicklung jedoch einige Fenster zerbrachen. Zwei in dem Carport befindliche Pkw, sowie ein Motorrad brannten vollständig aus. Zudem detonierte eine am Wohngebäude gelagerte Gasflasche und verursachte Schäden an der Hausfassade. Der Schaden wird nach dem ersten Überblick bislang auf einen hohen fünfstelligen bis sechsstelligen Betrag geschätzt, der konkret nur von einem Gutachter bestimmt werden kann. Die Polizei hat die Brandsache aufgenommen und den Brandort für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Diese dauern an.

Bunde - E-Chopper nach Unfall zurückgelassen und geflüchtet (Foto)

Obwohl eine junge Frau den Unfall zwischen ihr und einer 65-jährigen Frau aus Winschoten am 11.06.2024 nicht verursacht hatte, schnappte sie sich den Akku ihres mitgeführten E-Choppers und einige Unterlagen aus der Tasche am Fahrzeug und verschwand. Zurück blieben die 65-jährige und der Chopper, nachdem die Frau aus Winschoten die Flüchtige beim Verlassen eines Supermarktparkplatzes an der Neuschanzer Straße um 13:50 Uhr übersehen hatte und mit ihr zusammengestoßen war. Die Polizei Bunde wurde zum Unfallort gerufen, um den Unfall aufzunehmen und die Schadensregulierung zu ermöglichen. Bei der Unfallaufnahme stellte der Einsatzbeamte fest, dass das Kennzeichen an dem E-Chopper bereits seit 2021 nicht mehr gültig ist. Zudem ist an dem Fahrzeug keine FIN vorhanden. Die junge Frau, die das Fahrzeug, welches auch als Big Wheel Scooter oder Fat Coco Bike bezeichnet wird, geführt hat, wird als 18-20 Jahre alt beschrieben. Sie hat blonde, mittellange Haare und trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Bekleidet war sie mit einer Jeans. Weiteres ist zur Bekleidung nicht bekannt. Neben den noch laufenden polizeilichen Ermittlungen bittet die Polizei Bunde darum, dass sich Personen, die Angaben zur Person oder zum Fahrzeug machen können mit der Dienststelle in Verbindung setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell