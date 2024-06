POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 15.06.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 15.06.2024

++ 2 x Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf ++ Fahren ohne Versicherung und per Haftbefehl gesucht ++ Mehrere Fahrzeuge beschädigt ++ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ++ Mann aus hilfloser Lage gerettet ++ Public Viewing ++

2 x Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf -

Emden- Am Freitagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, wurde in der August-Bebel-Straße ein dort parkender Pkw der Marke Mazda von einem bislang unbekannten Verursacher beschädigt, als dieser den linken Seitenspiegel touchierte. An dem Pkw Mazda wurde von einem unbekannten Zeugen eine Notiz mit Hinweisen auf das verursachende Fahrzeug hinterlassen. Dieser und mögliche weitere Zeugen mögen sich mit der Polizei Emden in Verbindung setzen.

Emden- Auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters an der Ubierstraße wurde am Freitagvormittag ein parkender Pkw von einem unbekannten Fahrzeug touchiert und dabei an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen zum Unfallhergang mögen sich bei der Polizei Emden melden.

Fahren ohne Versicherung und per Haftbefehl gesucht

Emden- Am Freitag kontrollierten Polizeibeamte einen 36-jährigen Mann aus Emden, als dieser mit einem Pkw den Stadtteil Borssum befuhr. Dabei wurde festgestellt, dass für den Pkw keine gültige Versicherung bestand und der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde. Durch Zahlung eines dreistelligen Eurobetrages wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Bezüglich des Pflichtversicherungsverstoßes erwartet ihn jetzt ein Strafverfahren.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Emden - In der Nacht zu Freitag wurden in der Gorch-Fock-Straße bei einem Autohändler mehrere Fahrzeuge beschädigt. Hierbei wurden die Reifen dieser Fahrzeuge zerstochen und diverse Fahrzeugscheiben eingeschlagen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Emden.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Bunde- Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung und dadurch bedingten hilflosen Lage sollte eine 36-jährige Frau aus Emden in Gewahrsam genommen werden. Diese Maßnahme versuchte sie durch Schläge, Tritte und Spucken gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zu verhindern. Letztlich konnte sie der Polizei in Leer und nach einer erfolgten Blutentnahme auch der Gewahrsamszelle zugeführt werden. Es wurde keine Person verletzt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Mann aus hilfloser Lage gerettet

Emden - Nur durch das schnelle Einschreiten eines Emder Bürgers und von Polizeibeamten konnte am Freitagabend ein 50-jähriger Emder aus einer lebensbedrohlichen Lage gerettet werden. Der alkoholisierte Mann war im Früchteburger Weg in einen wasserführenden Graben gefallen und konnte kaum noch seinen Kopf über Wasser halten. Dieses wurde von einem Anwohner der Polizei gemeldet und der Meldende hielt bis zum Eintreffen der Polizei den Kopf des Mannes über Wasser. Die Polizisten schafften es letztendlich, den Mann aus dem Graben zu ziehen und an den Rettungsdienst zu übergeben. Die Emder Polizei möchte hiermit die Ersthilfe des Emder Bürgers ausdrücklich loben.

Public-Viewing

Die Public-Viewing-Veranstaltungen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Leer/Emden verliefen friedlich und ohne größere Probleme. Bei der Public-Viewing-Veranstaltung in Leer auf dem Denkmalplatz wurde nach dem Spielende durch einen alkoholisierten 43-jährigen Mann ein sogenannter Bengalo entzündet. Der Bengalo konnte zeitnah gelöscht und gesichert werden. Glücklicherweise wurden keine umstehenden Personen gefährdet. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

