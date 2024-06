POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.06.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.06.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Ladendiebstahl++Poser auf technisch manipuliertem Motorrad unterwegs++Nach zu hohem Alkoholgenuss aufs Rad++

Leer - Ladendiebstahl

Am 13.06.2024 wurden um 16:20 Uhr zwei Frauen in einem Bekleidungsgeschäft an der Mühlenstraße dabei beobachtet, als sie von einigen Kleidungsstücken die Etiketten entwendeten und die Waren im Wert von knapp 185 Euro in ihren Taschen verstauten. Als die Frauen, eine 24-jährige Frau mit Wohnsitz Aurich und eine 45-jährige Frau mit Wohnsitz Northeim, den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollten, wurden sie von zwei Mitarbeiterinnen des Geschäftes angesprochen und gestellt. Die umgehend hinzugezogene Polizei nahm den Sachverhalt und leitete ein Strafverfahren gegen die beiden beschuldigten Frauen ein. Die entwendete Ware verblieb in den Geschäftsräumen.

Leer - Poser auf technisch manipuliertem Motorrad unterwegs Auffällig, zu laut und zu schnell war ein Motorradfahrer am 13.06.2024 gegen 18:45 Uhr auf dem Südring in Richtung Innenstadt unterwegs und zog so erhebliche Aufmerksamkeit auf sich. Auch die der Polizei Leer. Bei einer Kontrolle auf der Straße "Am Dock" stellten sich diverse unzulässige technische Änderungen am Motorrad, heraus. So wurden unter anderem nicht zugelassene Brems- und Kupplungshebel und ein unzulässiges Steuergerät verbaut. Zudem wurden unzulässige Manipulationen an der Auspuffanlage festgestellt. Durch die relevanten technischen Veränderungen und der damit einhergehenden Erlöschung der Betriebserlaubnis, war die Fahrt für den 27-jährigen zu Ende. Das Motorrad wurde zwecks weiterer technischer Begutachtung sichergestellt. Der Mann muss sich nun rechtlich verantworten.

Leer - Nach zu hohem Alkoholgenuss aufs Rad Dass man unter Alkoholeinfluss nicht mehr Auto fahren soll, ist eigentlich selbstverständlich. Viele steigen aus Anlass des Besuches einer Feierlichkeit dann aus das Fahrrad um, was grundsätzlich keine schlechte Idee ist. Aber auch hier muss man sich bewusst sein, dass es für Fahrradfahrer ebenfalls eine klare Grenze gibt. Und die liegt mit 1,6 Promille schon deutlich höher als bei dem Fahrer eines Kraftfahrzeuges. Jedoch gilt auch, dass man noch sicher in der Lage sein muss, sein Fahrrad zu fahren., Auch, wenn weniger Alkohol als erlaubt konsumiert wurde. Einem 33-jährigen Mann aus der Samtgemeinde Hesel waren diese Regeln wohl nicht so präsent als er am 14.06.2024 kurz vor halb eins mit seinem Fahrrad auf dem Logaer Weg in Schlangenlinien unterwegs war, in den Gegenverkehr geriet und anderen Verkehrsteilnehmern auffiel, als er zudem kurz zuvor bei Rot über eine Kreuzung gefahren war. Während der Kontrolle zeigte der Mann weitere Ausfallerscheinungen auf und wies einen Atemalkoholwert von 1,92 Promille auf. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

