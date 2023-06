Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen-Vinnum, Lützowstraße

Borker Landweg, Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Coesfeld (ots)

Am Donnerstag, 29.06.2023, gegen 16:15 Uhr, kam es in Olfen-Vinnum, an der Kreuzung Lützowstraße / Borker Landweg, zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Frau aus Olfen befuhr mit ihrem Pkw die Lützowstraße, aus Richtung Selm kommend, in Richtung Vinnum. An der Kreuzung Lützowstraße / Borker Landweg, beabsichtigte die Frau den Borken Landweg zu queren und ihre Fahrt in Richtung Vinnum fortzusetzen. Die Frau übersah hierbei den Pkw eines 28-jährigen Mannes aus Lünen, welcher den Borker Landweg, aus Richtung Olfen kommend, in Fahrtichtung Bork befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw, wodurch beide Fahrzeugführer schwer verletzt wurden. Der Zustand der Frau aus Olfen war kritisch. Die Lützowstraße ist an der Unfallstelle dem Borker Landweg durch "Stoppschild" untergeordnet. Beide Unfallbeteiligten wurden mit eingesetzten Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein Unfallaufnahmeteam wurde vor Ort eingesetzt und der Borker Landweg in FR Olfen für mehrere Stunden, zwecks Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge, gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell