Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Meldungen zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.06.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Körperverletzung gegen Minderjährigen++Unfallflucht++Unfall zwischen Pkw und Fahrrad++Ladendiebstahl trotz Hausverbot++

Leer - Körperverletzung gegen Minderjährigen

Am 11.06.2024 kam es gegen 17.20 Uhr auf der Augustenstraße zu einer Körperverletzung und einer Beleidigung gegen einen 12-jährigen Jungen, welcher an der Örtlichkeit zusammen mit seinen Freunden (12 und 14 Jahre alt) in Richtung Ringstraße unterwegs war. Dort wurde der 12-jährige von einem Erwachsenen auf dem Gehweg von einem Radfahrer angefahren, wodurch das Kind auf die Knie fiel. Nach dem Zusammenstoß stieg der Mann von seinem Fahrrad ab und deutete an, den Jungen schlagen zu wollen, was durch die anderen Kinder verhindert wurde. Nachdem der Tatverdächtige alle drei Jungs noch beleidigt hatte, fuhr er mit seinem Rad davon. Der männliche Verursacher wird wie folgt beschrieben: kleine Statur, ca. 40-50 Jahre alt. Er trug eine schwarze Mütze mit Bommel, eine dunkle Jacke und eine graue Hose. Zudem hatte der Mann, der hochdeutsch sprach, längere weiße Haare. Zeugen, die sich an den Vorfall erinnern und Hinweise zur Sache oder der gesuchten Person geben können, werden gebeten, die Leeraner Polizei zu kontaktieren.

Weener - Unfallflucht

Am 11.06.2024 kam es zwischen 16:40 Uhr und 16:55 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Kirchhofstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr einem geparkten roten Pkw Mitsubishi ans Heck und entfernte sich anschließen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten die Weeneraner Polizei zu kontaktieren.

Leer - Unfall zwischen Pkw und Fahrrad

Am 11.06.2024 kam es gegen 10:37 Uhr auf der Feldstraße in Höhe der Einmündung zu Logabirumer Straße zu einem Unfall, als eine 34-jährige Frau aus Hesel aus der Feldstraße herauskommend an der Einmündung einen kreuzenden Fahrradfahrer übersah. Die Beteiligten prallten zusammen, wobei der 19-jährige Fahrradfahrer aus Leer stürzte und schwer verletzt wurde. Er wurde vor Ort rettungsmedizinisch versorgt und in eine Leeraner Krankenhaus verbracht. An dem PKW und dem Fahrrad entstand Sachschaden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und sperrte zu diesem Zwecke den Unfallbereich für ca. eine halbe Stunde.

Emden - Ladendiebstahl trotz Hausverbot Sehr viel Ärger nahm eine 58-jährige Frau aus Emden in Kauf, als sie trotz eines bestehenden Hausverbotes in einen Lebensmitteldiscounter ging und dort einen Diebstahl von zwei Dosen Bier beging. Als sie bei dem Diebstahl und dem Hausfriedensbruch erwischt wurde, wollte sich die 58-jährige schnell entfernen, wurde aber von einer 22-jährigen Mitarbeiterin des Geschäftes daran gehindert. Die Tatverdächtige schlug daraufhin um sich und verletzte die junge Frau dabei an der Hand. Die hinzugezogene Emder Polizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf und leitete die entsprechenden Ermittlungsverfahren gegen die Verursacherin ein.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell