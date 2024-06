Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.06.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Ladendiebstahl++Auffahrunfall durch ungenügenden Sicherheitsabstand++Sachbeschädigung an Geschäft++

Moormerland - Ladendiebstahl

Am 10.06.2024 kam es gegen 18:50 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt an der Rudolf-Eucken-Straße. Ein 57-jähriger Mann mit Wohnsitz in den Niederlanden wurde beobachtet, als er versuchte, zwei Flaschen Parfüm im Gesamtwert von gut 100 Euro zu entwenden. Der Mann versuchte erst, sich der Sachlage durch Flucht zu entziehen, konnte daran aber gehindert werden. Die hinzugerufene Polizei nahm die Personalien auf und leitete ein Strafverfahren den 57-jährigen ein. Zudem hat er ein Hausverbot für die betroffene Drogerie erhalten.

Westoverledingen - Auffahrunfall durch ungenügenden Sicherheitsabstand In der Verkehrsstatistik für das zurückliegende Jahr 2023 war nicht ausreichender Sicherheitsabstand einer der meisten Ursachen für Unfälle. Grundsätzlich ist beim Führen eines Fahrzeuges laut der Straßenverkehrsordnung der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug so zu wählen, dass dahinter auch bei einer plötzlichen Bremsung angehalten werden kann. Jedoch ist im täglichen Straßenverkehr erkennbar, dass sich viele Fahrzeugführende nicht daran halten. So nach ersten Erkenntnissen auch ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Oberledingerland nicht, welcher dem Pkw eines vorausfahrenden 61-jährigen Mann, ebenfalls aus dem Oberledingerland, am 11.06.2024, gegen 13:10 Uhr hinten auffuhr. Beide Fahrzeuge waren auf der B70 in Richtung Leer unterwegs, als der 61-jährige zwischen Großwolde und Folmhusen wegen stockendem Verkehr abbremsen musste. Bei dem Heckaufprall wurden beide Personen nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. An den Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Emden - Sachbeschädigung an Geschäft

Am 11.06.2024 kam es in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr an einem Drogeriefachgeschäft in der Neutorstraße zu einer Sachbeschädigung, als derzeit och zu ermittelnde Täter einen Gullideckel gegen die Eingangstür warfen. Die Tür hielt dem Angriff stand. Somit konnte der Laden nicht betreten werden. Der verwendete Gullideckel stammte von einem Schacht direkt an dem Ladengeschäft und konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte wieder eingesetzt werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und prüft nun neben der vorgefundenen Sachbeschädigung weitere Straftatbestände. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell