Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.06.2024

PI Leer/Emden (ots)

++E-Scooter entwendet++Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen++Anhänger beschädigt++

Leer - E-Scooter entwendet

Bereits am 04.06.2024 kam es gegen 17:00 Uhr am Bahnhofsring zu dem Diebstahl eines verschlossenen E-Scooter, während der Eigentümer sich kurz in einer anliegenden Bank aufhielt. Das Elektrokleinstfahrzeug der Marke Segway in der Farbe Rot hat einen Wert von 400 Euro. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder dem Verbleib des Scooters machen können, werden gebeten, die Leeraner Polizei zu benachrichtigen.

Rhauderfehn - Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen Am 09.06.2024 kam es um 09:53 Uhr auf der Landesstraße in Burlage zu einem Unfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer. Ein 47-järhiger Emder war auf der Landesstraße in Richtung Bockhorst unterwegs, als er in einer Kurve kurz vor der Freitagstraße nach links von der Fahrbahn ab und dort ein Verkehrszeichen touchierte. Danach fiel der Emder von seinem Motorrad, welches anschließend gegen einen Baum prallte. Der 47-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden, wodurch es nicht mehr fahrbereit war und geborgen werden musste. Während der Unfallaufnahme wurde die Landesstraße kurze Zeit halbseitig gesperrt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

Emden - Anhänger beschädigt

Am 05.06.2024 kam es in der Zeit von 17:15 Uhr bis 19:30 Uhr im Ringgang zu der Beschädigung eines Anhängers. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer bei einem Rangiermanöver das abgestellte Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Sache geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell