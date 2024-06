POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.06.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.06.2024

++Verkehrsunfallflucht (Foto)++Falschmeldung "Virusalarm"++Bei Unfall mit Traktor verletzt++Pkw bei Aufprall auf Fahrradfahrer geschoben++

Weener - Verkehrsunfallflucht (Foto)

Hoher Sachschaden entstand bei einer Verkehrsunfallflucht in der Pannenborgstraße, als ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit vom 03.06.2024, 17:00 Uhr und dem 04.06.2024, 08:30 Uhr einen Pkw VW Polo seitlich rammte. Der silberne Polo, der zur Unfallzeit vor einem Wohnhaus in einer Parkbucht stand, wies nach dem Unfall einen Schaden auf der gesamten Fahrerseite auf. Der unbekannte Verursacher, welcher selber einen erheblichen Schaden an seinem Pkw davongetragen haben muss, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Vorfall weiter zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall oder den Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei in Weener zu kontaktieren.

Inspektionsbereich Leer/Emden - Falschmeldung "Virusalarm"

Es wird aktuell vor neuen Betrugstricks gewarnt, bei welchen Smartphone Nutzer eine Warnmeldung auf ihr Telefon bekommen. Plötzlich erscheint eine Virusmeldung oder Hackerwarnung, die angeblich das Telefon beschädigen würde. Elektronisch wird von den Tätern eine Hilfeleistung vorgetäuscht, bei welcher man einen Link anklicken soll. Und natürlich sitzt hinter dem Link erst die Gefahr, denn mit dem Klick auf den Link lädt man sich die Schadenssoftware erst auf das Telefon. So passiert ist das auch einer 53-jährigen Frau aus dem Rheiderland, die nach einem solchen Vorfall unerlaubte Buchungen auf ihrem installierten Online-Bezahldienst feststellte. Daher wird dringend dazu geraten, niemals auf ungefragt zugeschickte Links zu klicken. Die meisten modernen Telefone verfügen bereits über eine Sicherheitssoftware, die man regelmäßig updaten sollte. Bei empfindlichen und sensiblen Daten auf dem Gerät sollte man über zusätzlichen Schutz in Form einer seriösen Virusschutzsoftware nachdenken.

Rhauderfehn - Bei Unfall mit Traktor verletzt

Am 05.06.2024 kam es gegen 14:00 Uhr auf der Bundesstraße 438 im Bereich Marienheil zu einem Unfall mit einem beteiligten Traktor und einer Fahrradfahrerin. Der 22-jährige Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine befuhr die Rhauder Landstraße in Fahrtrichtung B 438 und hatte die Absicht auf die in Fahrtrichtung Rhauderfehn (links) einzubiegen. Dabei übersah der Mann aus Friesoythe eine 48-jährige Radfahrerin, die auf dem dortigen Fahrradweg in Richtung Collinghorst unterwegs war. Es kam zur Kollision mit der Frau aus Rhauderfehn, die bei dem Sturz dann unter das vorne angehängte Mähwerk des Traktors geriet und sich am Kopf und am Bein verletzte. Sie wurde rettungsmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrrad der Rhauderfehnerin wurde gesichert. Der Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine blieb unverletzt, ebenso entstand kein Sachschaden an dem Fahrzeug. Die Polizei Rhauderfehn hat den Unfall aufgenommen.

Emden - Pkw bei Aufprall auf Fahrradfahrer geschoben

Ein 50-jähriger Emder befuhr am 05.06.2024 um 18:33 Uhr die Petkumer Straße stadteinwärts und hatte die Absicht nach rechts auf den Parkplatz eines dortigen Lebensmitteldiscounters abzubiegen. Da ihm dort noch ein Radfahrer entgegenkam, wartete er ab, um diesen passieren zu lassen. Ein 25-jähriger Moormerländer übersah den Verkehrsvorgang und prallte mit seinem Pkw auf den wartenden Pkw des Emders. Dabei schob er das Fahrzeug des 50 -jährigen so weit nach vorne, dass dieser unbeabsichtigt mit dem querenden Radfahrer kollidierte. Der 47-jährige Radfahrer flog zusammen mit seinem Fahrrad über den Pkw und kam dann auf dem Boden zum Liegen. Dabei wurde er schwer verletzt und umgehend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 25-jährige Pkw-Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin gaben vor Ort keine Verletzungen an. An dem Pkw entstand Sachschaden. Der 50-jährige Unfallbeteiligte blieb nach ersten Erkenntnissen ebenfalls unverletzt. Auch an seinem Pkw entstanden Sachschäden. Die Emder Polizei hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

