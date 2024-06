Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.06.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Vier Bienenvölker entwendet++Unfallflucht++

Weener - Vier Bienenvölker entwendet

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, wurden in dem Zeitraum vom 26.05.2024 bis zum 01.06.2024 insgesamt vier Bienenvölker samt der Bienenstöcke von einer Wiese in Höhe der Boenster Straße 66 von unbekannten Tätern entwendet. Jedes Bienenvolk hatte eine Größe von etwa 450 Bienen, sodass knapp 1800 Bienen entwendet wurden. Der Schaden wird auf etwa 1900 Euro geschätzt. Die Polizei in Weener bittet Hinweisgeber oder Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme.

Hesel - Unfallflucht

Am 04.06.2024 wurde zur Anzeige gebracht, dass es am 02.06.2024, gegen 06:10 Uhr an der Auricher Straße zu einer Unfallflucht gekommen sei. Ein 22-jähriger Auricher befuhr die B72 in Hesel aus Fahrtrichtung Großefehn kommend, als ihm in Höhe der Straße "Kleiner Postweg" ein Pkw entgegenkam, welcher in die Gegenfahrspur geriet. Der 22-jährige musste dem Fahrzeug ausweichen und geriet dabei an die dort befindliche Schutzplanke am Fahrbahnrand. Der andere Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Bei dem Verursachenden soll es sich um den Fahrer eines blauen Pkw Opel gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und dem Verursacher geben können, werden gebeten, die Dienststelle in Hesel zu kontaktieren.

