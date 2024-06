POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.06.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Rhauderfehn - Beleidigungen nach Streit

Am 02.06.2024 wurde der Polizei gegen 22:21 Uhr eine auffällige Personengruppe im Bereich des Gewerbegebietes Rhaudermoor gemeldet. Dabei wurde der Polizei von Zeugen berichtet, dass sich mindestens 12 Personen lautstark auseinandersetzen würden und die Lage als angespannt bewertet würde. Einsatzkräfte der Polizei fuhren die genannte Örtlichkeit an und trafen auf die genannte Personengruppe, in welcher zwei männliche Personen als mögliche Verursacher des Streits festgestellt wurden. Im Rahmen der Feststellung der Personalien eines 22-jährigen aus Ostrhauderfehn und eines 31-jährigen aus Rhauderfehn mischte sich ein nicht beteiligter 27-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn ein, welcher die Maßnahmen unterbrach und die zu Hilfe gerufenen Einsatzkräfte mehrfach beleidigte. Der Mann, der einen Atemalkoholwert von 1,75 Promille aufwies, muss sich nun auf ein Strafverfahren einstellen.

Westoverledingen - Alkoholisiert auf der Bundesstraße liegengeblieben

Am 02.06.2024 meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 15:50 Uhr einen Pkw auf der Bunddesstraße 70 in Höhe Völlenerfehn, welcher am Straßenrand auf einer dortigen Brücke stehen würde. Zudem wurde berichtet, dass sich in dem Pkw eine Person befinden würde, welche den Kopf seitlich an die Scheibe gelehnt habe. Umgehend eingesetzte Einsatzkräfte der Polizei suchten die Örtlichkeit auf und fanden einen niederländischen Pkw an der Brücke vor. Den Einsatzkräften fiel zudem auf, dass beide Reifen der linken Fahrzeugseite defekt waren. Im Fahrzeug auf dem Fahrersitz trafen die Kräfte einen 40-jährigen Mann aus Amsterdam an, welcher sich augenscheinlich in einem alkoholisierten Zustand befand. Der Mann konnte nur grob schildern, wie er zu der Örtlichkeit gekommen sei und berichtete, dass ihm die Reifen des Pkw bereits einige Kilometer zuvor geplatzt seien. Eine Überprüfung des Atemalkoholwertes ergab eine Beeinflussung von 2,29 Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle nach Leer verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem wurde die Fahrerlaubnis des Mannes einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug des Mannes wurde geborgen und gesichert abgestellt.

Weener - Aus der Kurve in eine Hecke getragen

In der Zeit vom 01.06.2024, 22:00 Uhr bis zum 02.06.2024, 10:00 Uhr kam es auf der Dieler Straße in Höhe der Hausnummer 39 in einer dortigen Linkskurve zu einem Unfall, als ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn abkam, zwei Leitpfosten überfuhr und in einer Hecke landete. Anschließend entfernte sich der Verunfallte von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Hecke wurde über mehrere Meter erheblich beschädigt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Sache eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Hergang oder dem Verursachenden machen können, werden gebeten, die Polizei in Weener zu benachrichtigen.

Leer/ BAB 31 - Unfall durch Missachten des Überholverbotes

Am 02.06.2024 kam es gegen 11:55 Uhr auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Bottrop innerhalb des Emstunnel zu einem Unfall, nach dem der Fahrer eines Lkw aus den Niederlanden das dortige LKW-Überholverbot missachtete. Der noch zu ermittelnde Fahrzeugführer scherte auf den Überholfahrstreifen aus, übersah den Pkw eines bereits dort fahrenden 61-jährigen Mannes aus Aurich und touchierte den Pkw seitlich. Dabei entstand Sachschaden am Pkw. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch grenzübergreifende Ermittlungen der Polizei wurde der 58-jährige Mann aus der Provinz Noord-Holland ermittelt, woraufhin er sich mit der zuständigen Dienststelle der Autobahnpolizei in Verbindung setzte. Die Ermittlungen zur Unfallsache dauern an.

Westoverledingen - Unfall nach Vorfahrtsverstoß

Am 03.06.2024 kam es gegen 08:40 Uhr zu einem Unfall auf der Bargstraße in Westoverledingen/Breinermoor. Ein 49-jähriger Mann aus Weener befuhr mit einem Traktor samt Anhänger die Bargstraße in Fahrtrichtung Breinermoor und übersah an der Einmündung zum Hasenweg einen bevorrechtigten 52-jährigen Wittmunder, welcher mit seinem Pkw den Hasenweg in Richtung Idehörner Straße befuhr. In Folge des Zusammenstoßes zwischen Pkw und Traktor wurde der Pkw in einen angrenzenden Graben geschleudert. Dabei wurde der 52-jährige in seinem Pkw eingeklemmt, so dass er von der Feuerwehr aus seiner Lage befreit werden musste. Anschließend wurde der Verletzte vom Rettungsdienst rettungsmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der Mann schwere Verletzungen. Der erheblich beschädigte Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. An dem beteiligten Traktor, dessen Fahrer unverletzt blieb, entstand Sachschaden am rechten Vorderreifen. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Sache eingeleitet.

