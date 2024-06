Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, d. 01.06.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht ++ Körperliche Auseinandersetzung mit anschließendem Tätlichen Angriff auf Polizeibeamte ++

Emden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Emden - Ein 62-jähriger Fahrzeugführer sowie seine 63-jährige Beifahrerin sind am Samstagmorgen gegen 02:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Larrelter Straße leicht verletzt worden. Die beiden Emder waren gemeinsam mit einem Fahrzeug stadtauswärts unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW verlor, von der Fahrbahn abkam und in einen Graben fuhr. Am Unfallort stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Die Fahrzeuginsassen wurden zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten veranlassten bei dem 62-Jährigen eine Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher.

Leer - Körperliche Auseinandersetzung mit anschließendem Tätlichen Angriff auf Polizeibeamte

Leer - Am frühen Samstagmorgen gegen 03:40 Uhr kam es in einem Lokal im Ostersteg zunächst zu einer Bedrohung durch einen 48-jährigen Mann gegenüber einer 32-jährigen Frau. Der Mann bedrohte die Frau ersten Erkenntnissen nach unvermittelt. Ein 23-jähriger Mann kam hinzu und brachte den 48-Jährigen zu Boden, wobei es zu gegenseitigen Körperverletzungen zwischen den Männern kam. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintragen, warf der 48-Jährige mehrere Gegenstände nach ihnen. Der Mann traf zwei Polizeibeamte mit einem Eimer. Die Beamten fixierten den Angreifer schließlich. Zur Untersuchung von erlittenen Verletzungen wurde der 48-Jährige durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Hier versuchte er weiterhin, die Einsatzkräfte durch Schläge und durch Beißen zu verletzen. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren ein und veranlassten bei dem Mann zur Feststellung einer Alkoholisierung eine Blutentnahme. Die Einsatzkräfte blieben bei dem Vorfall unverletzt.

