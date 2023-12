Polizei Eschwege

POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3241; Rollerfahrer erliegt seinen Verletzungen nach Zusammenstoß mit Pkw

Eschwege (ots)

-Abschlussmeldung-

Bei dem schweren Verkehrsunfall, der sich heute Morgen um kurz nach 07.00 Uhr auf der Landesstraße L 3241 zwischen Abterode und dem Abzweig nach Wellingerode ereignete, ist ein Mensch zu Tode gekommen. Eine weitere Verkehrsteilnehmerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Wie die Beamten der Polizei Eschwege berichten, befuhr zur Unfallzeit ein aus der Gemeinde Meißner stammender 64-Jähriger mit seinem Motorroller die Landesstraße L 3241 von Meißner-Abterode kommend in Richtung Eschwege.

In gleicher Fahrtrichtung war außerdem eine ebenfalls aus der Gemeinde Meißner stammende 35-jährige Autofahrerin mit einem Kleinkind unterwegs. Zwischen dem Ortsausgang von Abterode und dem Abzweig zur K 38 nach Wellingerode kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

In Folge dessen wurde der 64-Jährige von dem Pkw erfasst und kam dabei letztlich zu Fall. Der 64-Jährige wurde vor Ort zunächst von Ersthelfern und in der Folge von einem Notarzt und weiteren Rettungskräften ärztlich behandelt. Der Fahrer ist aber später noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die Autofahrerin ist mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, das Kleinkind blieb unverletzt und kam anderweitig in familiäre Obhut.

Aufgrund der Umstände und zur Klärung des Unfallhergangs wurde seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt, der noch am frühen Morgen die Unfallstelle begutachtet hat. Die Fahrzeuge wurden im Zuge der Unfallermittlungen sichergestellt und abgeschleppt.

Die Unfallstelle ist geräumt und war bis etwa 10.50 Uhr voll gesperrt, Umleitungsmaßnahmen waren entsprechend eingerichtet.

Sachschäden sind noch nicht beziffert.

