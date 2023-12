Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 15.12.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Autofahrer unter Drogen

Die Beamten der Eschweger Polizei haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen 24-jährigen Autofahrer aus Eschwege zur Kontrolle angehalten. In der Straße "Hinter den Scheuern" unterzogen sie dem Mann gegen 00.40 Uhr einer Kontrolle und führten in dem Zusammenhang auch einen Drogenvortest durch, der positiv hinsichtlich der Substanz THC ausfiel. Strafrechtliche Ermittlungen wegen des Fahrens unter Drogen und deren Besitz wurden eingeleitet.

Auffahrunfall im Kreisel am Stadtbahnhof; Schaden 3000 Euro

Eine 43-jährige Autofahrerin aus Wanfried befuhr am Donnerstag gegen 19.46 Uhr in Eschwege den Kreisel am Bahnhof und wollte diesen dann in Richtung Bahnhofstraße verlassen. Ihr voraus fuhr ein 49-jähriger Autofahrer aus Eschwege. Als dieser an dem Fußgängerüberweg an der Ausfahrt zur Bahnhofstraße verkehrsbedingt wegen eines überquerenden Verkehrsteilnehmers anhalten musste, erkannte dies die 43-Jährige zu spät und fuhr auf. Beide Autos wurden dabei mit je 1500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Vorfahrt missachtet

Ein 57-jähriger Autofahrer aus Meißner hat am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr einen Verkehrsunfall mit insgesamt 16.000 Euro Schaden verursacht. Der Mann wollte gegen 17.30 Uhr in Reichensachsen vom Riedweg nach links in die Landstraße einbiegen. Hierbei übersah der 57-Jährige dann den Pkw eines 28-Jährigen aus Wehretal, der bevorrechtigt auf der Landstraße unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden mit je 8000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen, waren aber weiterhin fahrbereit.

Laterne von Hauswand abgefahren

In der Berggasse in Eschwege hat ein 47-Jähriger aus Lohfelden beim Rückwärtsrangieren mit einem Klein-Lkw eine Laterne an einer Hauswand beschädigt. Offenbar hatte der Fahrer den Abstand zu der Wand falsch eingeschätzt und war dann mit dem Fahrzeug an der Laterne hänge geblieben, die dabei zu Bruch ging. An dem Klein-Lkw entstand zudem ein geringer Schaden von 50 Euro. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16.50 Uhr.

Polizei Witzenhausen

Parkrempler

Ein 50-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat beim Einparken auf einen Parkstreifen in der Drießenstraße aus Unachtsamkeit ein geparktes Fahrzeug gestreift. Dadurch verursachte der 50-Jährige an seinem eigenen Wagen einen Schaden von 1500 Euro und an dem geparkten Auto einen Schaden von 500 Euro. Ereignet hat sich der Unfall am Donnerstag gegen 15.23 Uhr.

