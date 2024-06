Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 02.06.2024

PI Leer/Emden (ots)

Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden

++ 3 Trunkenheitsfahrten (zum Teil in Verbindung mit weiteren Straftaten) ++ 2 gefährliche Körperverletzungen ++

Drei Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Bei drei Fahrzeugführern wurde durch Polizeibeamte am Samstagabend Alkoholeinfluss festgestellt.

Emden - Zunächst befuhr am Samstag, gegen 20 Uhr, ein 34-jähriger Mann aus dem Saterland mit einem Pkw den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Emder Stadtteil Harsweg. Bei einer Kontrolle stellten die Polizeibeamten beim Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 1,60 Promille fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Zudem wurde festgestellt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Emden - Gegen 02 Uhr, am Sonntagmorgen, wurde dann bei einer 49-jährigen Fahrzeugführerin aus Hinte Alkoholeinfluss festgestellt, als diese mit einem Fahrzeug die Emder Innenstadt befuhr. Die Frau ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und verweigerte einen Atemalkoholtest, so dass sie für eine Blutentnahme auf die Polizeidienststelle verbracht wurde. Während des Transportes und der Blutentnahme beleidigte sie die anwesenden Beamten und wehrte sich mit Schlägen gegen die Maßnahmen. Letztendlich verbrachte sie die folgenden Stunden im Gewahrsam.

Emden - Am Sonntagmorgen kam gegen 03 Uhr eine 24-jährige Emderin im Ortsteil Larrelt mit einem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei wurde die Emderin leicht verletzt und wurde ins Emder Krankenhaus verbracht. Im Krankenhaus wurde bei der Fahrzeugführerin ein Atemalkoholwert von 1,16 Promille festgestellt, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gefährliche Körperverletzung - Mit Flasche zugeschlagen

Emden - Gegen 02 Uhr am Sonntagmorgen kam es in der Emder Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei schlug ein 25-jähriger Emder mit einer Flasche auf zwei Emder (18 und 19 Jahre) ein und verletzte diese. Der 19-jährige musste zur Behandlung seiner Verletzungen ins Emder Krankenhaus verbracht werden. Der 25-jährige Täter konnte in unmittelbarer Nähe des Tatortes angetroffen werden, als er ebenfalls von unbekannten Personen festgehalten und geschlagen worden war. Zeugen dieser beiden Vorfälle mögen sich mit der Polizei Emden in Verbindung setzen.

Gefährliche Körperverletzung - Reizgas versprüht

Emden - Durch eine unbekannte weibliche Person wurde am Sonntagmorgen, gegen 02 Uhr, im Bereich des Emder Ratsdelft Reizgas versprüht. Dadurch erlitten drei Personen zwischen 28 und 34 Jahre Rötungen und Reizungen der Augen und mussten ambulant behandelt werden. Die Täterin konnte unerkannt flüchten. Auch hier bittet die Emder Polizei, dass sich Zeugen mit ihr in Verbindung setzen mögen.

